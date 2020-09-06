Адвокат Ефремова сообщил о компромате на защитницу потерпевших в деле о ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о наличии компромата на защитницу потерпевших в деле о смертельном ДТП. Об этом он рассказал телеканалу НТВ.

«Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства», — сообщил адвокат. Он также продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы защитница потерпевших просит неизвестного абонента «нагнуть» Пашаева за вознаграждение.

По словам собеседника телеканала, защита потерпевших якобы предложила 30-40 тысяч долларов за то, чтобы адвоката Ефремова привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Абонент в ответ на это написал, что «все решаемо».

На вопрос, откуда у него эти скриншоты, Пашаев ответил, что у него есть некие влиятельные друзья. «Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили», — добавил Пашаев.

Ранее Ефремов во время беседы со своим адвокатом Эльманом Пашаевым посчитал, что будет осужден на восемь лет. Аналогичное мнение накануне, 5 сентября, высказал Пашаев. Ожидается, что приговор артисту будет оглашен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвинение просило для артиста 11 лет заключения в колонии общего режима, объясняя такое требование тем, что исправление актера невозможно без изоляции от общества.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.