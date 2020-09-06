Раскрыто содержание «шпаргалки» Ефремова в суде

Телеканал НТВ раскрыл содержание «шпаргалки» актера Михаила Ефремова, которую он использовал для выступления в суде, пишет РИА Новости.

Артист, судя по записям, хотел убедить всех в том, что не помнит, был ли он за рулем в день трагедии. В записке актер писал, что шел в суд за правдой, в надежде получить ответ на вопрос, где он был во время трагедии, или увидеть видео, что он за рулем.

В его письме также говорится, что сторона обвинения не предоставила весомых доказательств его вины.

Что же я увидел: свидетелей обвинения, которые говорили с чужих слов, неизвестно чьих. Суд отказал в ходатайстве провести биологическую экспертизу пассажирского сиденья, на котором сработала подушка безопасности, значит, там кто-то — может, я, — был Михаил Ефремов Актер

Ранее Ефремов во время беседы со своим адвокатом Эльманом Пашаевым посчитал, что будет осужден на восемь лет. Аналогичное мнение накануне, 5 сентября, высказал Пашаев. Ожидается, что приговор артисту будет оглашен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвинение просило для артиста 11 лет заключения в колонии общего режима, объясняя такое требование тем, что исправление актера невозможно без изоляции от общества.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.