Раскрыто содержание «шпаргалки» Ефремова в суде

Телеканал НТВ раскрыл содержание «шпаргалки» актера Михаила Ефремова, которую он использовал для выступления в суде, пишет РИА Новости.
Артист, судя по записям, хотел убедить всех в том, что не помнит, был ли он за рулем в день трагедии. В записке актер писал, что шел в суд за правдой, в надежде получить ответ на вопрос, где он был во время трагедии, или увидеть видео, что он за рулем.
В его письме также говорится, что сторона обвинения не предоставила весомых доказательств его вины.
Ранее Ефремов во время беседы со своим адвокатом Эльманом Пашаевым посчитал, что будет осужден на восемь лет. Аналогичное мнение накануне, 5 сентября, высказал Пашаев. Ожидается, что приговор артисту будет оглашен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвинение просило для артиста 11 лет заключения в колонии общего режима, объясняя такое требование тем, что исправление актера невозможно без изоляции от общества.
Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.