Наргиз прокомментировала дело Ефремова

Российская певица Наргиз в эфире телеканала НТВ прокомментировала дело актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам певицы, она жалела актера до тех пор, пока не начались судебные заседания. Теперь же эта история для нее «начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган». «Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда...», — сказала она.

Наргиз считает, что Ефремов должен сидеть в тюрьме, поскольку убил человека. «А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним», — добавила она.

Певица заявила, что хочет перестать наблюдать за этим делом, однако все равно следит.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.

Ожидается, что приговор артисту будет оглашен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвинение просило для артиста 11 лет заключения в колонии строгого режима, объясняя такое требование тем, что исправление актера невозможно без изоляции от общества. Адвокат Ефремова в суде настаивал на том, чтобы не лишать его подопечного свободы и отправить актера отбывать срок «хотя бы в колонию-поселение».