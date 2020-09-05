Отсидевший за ДТП водитель предсказал условия заключения Ефремова

Россиянин Максим Митенков, отсидевший срок за ДТП со смертельным исходом, предсказал возможные условиях пребывания Михаила Ефремова в колонии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, осужденным за ДТП со смертельным исходом дают срок в колонии общего режима, хотя до 2019 года приговаривали к отбытию наказания в колонии-поселении. «В колонии-поселении живут не в камерах, а в общежитиях. Свидания чаще, чем на общем режиме. Все мы ходили в гражданской одежде. Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий», — рассказал он.

Кроме того, получить условно-досрочное освобождение в колонии-поселении проще, чем в колонии общего режима, добавил Митенков.

Вечером 8 июня произошла авария с участием автомобиля Ефремова. Машина артиста столкнулась с фургоном, вылетев на встречную полосу. Водитель грузовика, Сергей Захаров, умер в больнице.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов https://lenta.ru/news/2020/09/03/efr/ вину на судебном заседании 3 сентября. Приговор будет оглашен судом утром 8 сентября, гособвинение запросило для него 11 лет лишения свободы.