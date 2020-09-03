Ефремов пообещал признать вину в суде

Заслуженный артист России Михаил Ефремов пообещал признать вину на судебном заседании в четверг, 3 сентября. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает Telegram-канал «360».

Общаясь с журналистами перед зданием Пресненского суда в Москве Пашаев поведал о том, что ему заявил Ефремов: «Ефремов очень хорошую фразу сказал: "В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа». Запись речи адвоката опубликовал Telegram-канал «Комсомольской правды».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.