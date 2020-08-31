Ефремов назвал количество выпитого алкоголя в день смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов назвал в ходе судебного заседания количество выпитого алкоголя в день смертельного ДТП. Слова артиста приводит телеканал 360 в своем Telegram-канале.

Ефремов признался, что смутно помнит тот день с трех-четырех часов дня, поскольку уже к тому времени он выпил бутылку водки. Актер уточнил, что не помнит, сел ли в машину сам, или же его туда «втянули».

Ранее Ефремов объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмельного синдрома. Он также отметил, что на него оказывали давление СМИ, и подчеркнул, что на самом деле не виноват в ДТП.

21 августа адвокат артиста Эльман Пашаев объяснил в суде, что его подзащитный сразу после аварии мог давать недостоверные показания из-за того, что страдает алкоголизмом. Адвокат ходатайствовал перед судом о допросе экспертов-медиков, которые проводили экспертизу, чтобы выяснить, насколько алкоголизм Ефремова «повлиял на само ДТП» и на способность артиста давать показания.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.