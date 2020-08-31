Прокурор рассказала об амнистированном за хулиганство Ефремове

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Об этом в понедельник, 31 августа, со ссылкой на выступление прокурора в Пресненском суде столицы сообщает ТАСС.

Прокурор огласила в суде старый протокол допроса Ефремова, не уточнив фабулу прежнего дела артиста. Из документа следует, что Ефремов привлекался к уголовной ответственности в 2013 году по статье 213 («Хулиганство») УК РФ, однако дело было прекращено в связи с амнистией.

Ранее Ефремов объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмельного синдрома. Он также отметил, что на него оказывали давление СМИ, и подчеркнул, что на самом деле не виноват в ДТП.

31 августа Теван Бадасян, свидетель защиты Ефремова, устроил скандал на заседании в Пресненском суде. Ранее свидетель Андрей Гаев заявил, что видел, как артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

До этого в августе другой свидетель, Александр Кобец, сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сиденье.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.