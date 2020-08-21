Давшего показания в пользу Ефремова заподозрили во лжи

Свидетеля, давшего показания в пользу актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, заподозрили во лжи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина заявила о намерении потребовать возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний против Александра Кобеца. На суде он сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива. Но несмотря на это Кобец уверен, что артист был на пассажирском сиденье в машине.

«Я подхожу к машине черной, там сидят два человека, один на водительском сиденье пытался что-то убрать руками (...) Это был не Ефремов. Я не знаю, кто это был, но лицо известное, может, он просто похож на кого-то», — сказал свидетель. Однако он не узнал себя на видеозаписях, которые имеются в материалах дела.

Также Кобец признался, что поездку в Москву и проживание в хостеле ему оплачивает адвокат актера Эльман Пашаев.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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