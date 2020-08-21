Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео

В Пресненском районном суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, на видео попала реакция уволенного им адвоката. Ролик в пятницу, 21 августа, публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что Эльман Пашаев не ожидал такого развития событий. Удивленный адвокат стоит среди журналистов, но не может объяснить причину случившегося. Вместо прямого ответа на вопрос теперь уже бывший защитник Ефремова рассказывает, что его подзащитный разуверился в справедливости суда.

Его якобы возмутило, что суд не учитывает показания свидетелей защиты Ефремова, при этом признавая показания свидетелей потерпевшей стороны соответствующими действительности. Несколько раз Пашаев повторил: «У меня нет слов!».

По данным Telegram-канала «112», уволенный адвокат, возможно, получит гонорар за защиту Ефремова в размере девяти миллионов рублей. Эта сумма складывается из четырех миллионов, которые ему полагаются за ведение процесса, и пяти миллионов, которые должна составить премия в том случае, если будет вынесен оправдательный приговор или назначен условный срок.

Ранее 21 августа сообщалось, что Ефремов решил сменить своего адвоката. Подсудимый отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.