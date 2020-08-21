Судья отказала защите Ефремова в своем отводе

Судья Пресненского суда Елена Абрамова, рассматривающая дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, отказалась взять отвод по ходатайству его адвоката Эльмана Пашаева. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает ТАСС.

Выслушав мнения сторон, судья не нашла оснований для своего отвода.

Против отвода председательствующей судьи выступили гособвинение и представители потерпевших.

При этом Ефремов на вопрос Абрамовой о его отношении к заявлению Пашаева об отводе сказал: «Ну, они же мои защитники».

Поводом для отвода судьи Пашаев назвал якобы имеющую место заинтересованность судьи в исходе дела. По словам защитника, суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы и «постоянно отклоняет» ходатайства стороны защиты. «Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — возмутился адвокат на заседании.

Ранее суд действительно отказался приобщить к делу показания секретного свидетеля стороны защиты. Тот заявил, что за рулем в момент аварии сидел не Ефремов, а «молодой человек». Актер, по его словам, находился на пассажирском сиденье. Однако потом свидетель также признался, что одним глазом он ничего не видит, а на другом глазу у него зрение минус три.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.