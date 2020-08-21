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Ефремов попросил прощения у судьи

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов попросил прощения у судьи Елены Абрамовой за свое поведение во время допроса свидетелей. Его слова передает Telegram-канал газеты «Московский комсомолец».

Актер заявил, что «не сдержался», когда в суде по делу о смертельном ДТП выступали «слабые и чудаковатые люди». Речь идет о якобы секретном свидетеле Александре Кобце, утверждавшем, что видел за рулем машины Ефремова другого человека, и неком автомобильном эксперте Юрии Фиалко, заявившем, что на машину артиста могли повлиять хакеры.

Абрамова спросила у Ефремова, как он относится к заявлению «его защитников» об отводе судьи. «Ну, они же мои защитники», — ответил Ефремов.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

Предыстория: Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу актера
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