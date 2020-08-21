Ефремов попросил вернуть ему память

Заслуженный артист России Михаил Ефремов попросил суд направить его в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского для того, чтобы вернуть память о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 21 августа.

«Там специалисты, я еще по программе "Жди меня" помню, восстанавливают память», — передает слова артиста Telegram-канал газеты «Московский комсомолец».

Отмечается, что суд отказал артисту в направлении в медучреждение для восстановления памяти.

Ранее Ефремов попросил у судьи Елены Абрамовой прощения за свое поведение во время допроса свидетелей. Он признался, что «не сдержался», когда перед судом выступали «слабые и чудаковатые люди».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.