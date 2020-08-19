Адвокат Ефремова назвал хакерскую атаку возможной причиной аварии с актером

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предоставил суду, рассматривающему дело о смертельном ДТП в центре Москвы, отзыв на автотехническую экспертизу, в котором указано, что не был раскрыт вопрос о влиянии хакерской атаки на управление автомобилем артиста. Об этом сообщает РИА Новости.

В отзыве также говорилось о том, что в экспертизе не исследована возможность вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования и ослепления водителя лазером.

Отмечается, что отзыв приобщили к материалам дела, после чего судья Елена Абрамова допросила эксперта, написавшего его. Тот на вопрос, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих управление автомобилем, сослался на интернет.

Ранее на суде стало известно, что Ефремов предпочитает виски в качестве любимого алкогольного напитка.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.