У Ефремова нарушилась речь и онемели конечности

У актера Михаила Ефремова наблюдаются нарушение речи и онемение конечностей из-за острого нарушения кровообращения в мозге. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев, передает Telegram-канал RT в понедельник, 17 августа.

Отмечается также, что Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких. Адвокат актера заявил, что жизни его подзащитного угрожает опасность.

11 августа Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже Пашаев подтвердил диагноз подзащитного, назвав сомневающихся в недуге актера моральными уродами. Ефремова выписали через четыре дня после госпитализации.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.