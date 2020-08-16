Адвокат Ефремова назвал моральными уродами сомневающихся в болезни актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев отреагировал на сообщения о том, что у его подзащитного якобы не было инсульта или что он на самом деле страдает от стеноза сосудов из-за злоупотребления алкоголем. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — возмутится защитник.

По словам Пашаева, в настоящее время Ефремов находится дома, где соблюдает постельный режим. Актер восстанавливается и уже во вторник, 18 августа, будет в суде, пообещал адвокат.

11 августа над актером должен был состояться суд, однако Ефремову стало плохо. Его госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже Пашаев подтвердил этот диагноз подзащитного.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.