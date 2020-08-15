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Адвокат нашел Ефремова

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Адвокат Эльман Пашаев нашел своего подзащитного, актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП. По его словам, артиста выписали из Боткинской больницы. Об этом в субботу, 15 августа, он сообщил ТАСС.

В настоящее время артист уже находится дома. «Мы с ним созвонились», — отметил Пашаев. При этом он заявил, что пока не знает точного диагноза Ефремова.

14 августа в интервью журналистам Пашаев заявил, что потерял Ефремова и не располагает информацией о том, выписали ли актера из Боткинской больницы и вернулся ли он домой. До этого семейный врач артиста Борис Круглый утверждал, что в настоящее время Ефремов уже находится дома.

Суд над актером должен был состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо, его отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Нарушений мозгового кровообращения у актера не обнаружили.

Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет. 14 августа Пресненский суд Москвы получил ответ из больницы, в котором отмечается, что Ефремов «пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.

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