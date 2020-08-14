Адвокат потерял Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что не знает о местонахождении своего клиента. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает ТАСС.

В интервью журналистам Пашаев заявил, что не располагает информацией, выписали ли актера из Боткинской больницы и вернулся ли он домой.

Семейный врач артиста Борис Круглый утверждал, что в настоящее время Ефремов уже находится дома.

Ранее сообщалось, что врачи запретили актеру Михаилу Ефремову участвовать в ближайшем судебном заседании из-за состояния здоровья. При этом его диагноз в больнице не уточняют. В пресс-службе Пресненского суда Москвы «Ленте.ру» рассказали, что вопрос об участии Ефремова в заседании, связанном с его уголовным делом, будет рассматриваться 18 августа.