Врачи запретили Ефремову участвовать в суде

Врачи запретили актеру Михаилу Ефремову участвовать в ближайшем судебном заседании из-за состояния здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

В Боткинской больнице, где в настоящее время находится артист, не уточнили его диагноз. В пресс-службе Пресненского суда Москвы «Ленте.ру» рассказали, что вопрос об участии Ефремова в заседании, связанном с его уголовным делом, будет рассматриваться 18 августа. Информация о том, что актер не может участвовать в заседании, судом не сообщалась.

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться заседание по делу актера, однако из-за госпитализации Ефремова оно было перенесено. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы, он волочил правую ногу. Позднее его отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда на носилках.

Сообщалось, что артист перенес инсульт. Позднее эту версию опровергли.