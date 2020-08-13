Передвигающийся на инвалидном кресле Ефремов попал на видео

Актер Михаил Ефремов, после инсульта передвигающийся на инвалидном кресле, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«Михаил Ефремов по Боткинской больнице передвигается на инвалидной коляске. Вчера врачи подтвердили у актера инсульт», — говорится в посте.

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться заседание по делу актера, однако из-за госпитализации Ефремова оно было перенесено. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы, он волочил правую ногу. Позднее его отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда на носилках.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.