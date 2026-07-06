Турция обратилась к Западу с предложением по Украине

РИА Новости: Турция призывает Запад оказать содействие в переговорах по Украине

Турция рассчитывает на то, что страны Запада поддержат предложения Анкары по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Мы ожидаем, что наши западные партнеры поддержат инициативы Турции, направленные на скорейшее возобновление переговоров по Украине», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что любые усилия по мирному урегулированию конфликта заслуживают поддержки.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен призвать к скорейшему возобновлению переговоров по конфликту на Украине на саммите НАТО, который пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре.