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04:16, 6 июля 2026Мир

Турция обратилась к Западу с предложением по Украине

РИА Новости: Турция призывает Запад оказать содействие в переговорах по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция рассчитывает на то, что страны Запада поддержат предложения Анкары по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Мы ожидаем, что наши западные партнеры поддержат инициативы Турции, направленные на скорейшее возобновление переговоров по Украине», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что любые усилия по мирному урегулированию конфликта заслуживают поддержки.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен призвать к скорейшему возобновлению переговоров по конфликту на Украине на саммите НАТО, который пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре.

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