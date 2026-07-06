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00:51, 6 июля 2026Мир

Эрдоган выступит с призывом по Украине на саммите НАТО

РИА Новости: Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре призовет к переговорам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен призвать к скорейшему возобновлению переговоров по конфликту на Украине на саммите НАТО, который пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, Эрдоган поднимет этот вопрос во время двусторонних встреч на полях саммита. «Турция считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого мира», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Моаскв готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Он отметил, что для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров.

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