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05:09, 3 июля 2026Мир

В России заявили о готовности продолжить переговоры с Украиной

Галузин: Россия готова продолжить переговоры с Киевом там, где они остановились
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин.

«Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал допустимую точку возобновления диалога с Украиной. По его словам, Москва готова к переговорам на базе стамбульских договоренностей.

Российский лидер также подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».

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