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04:43, 6 июля 2026Мир

Глава МАГАТЭ отреагировал на призывы назвать виновных в обстрелах ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ знает, что от агентства ждут объявления виновных в обстрелах ЗАЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cyril Ndegeya / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас не может назвать виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил директор организации Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что агентство знает, что от него ждут публичного объявления ответственных за атаки, но для этого оно должно провести независимую проверку всех обстоятельств, а такой возможности, по его словам, нет.

«Я знаю, что в Москве — и не только в Москве — есть такие ожидания. И это касается не только этой темы: по Ирану и по многим другим вопросам тоже иногда существует ожидание, и как генеральный директор я его понимаю, что агентство возьмет микрофон и скажет: страна А виновна, страна Б невиновна», — сказал Гросси.

Он добавил, что вместо этого старается предельно ясно говорить о неприемлемости подобных обстрелов.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания в 20-й раз с начала конфликта на Украине. Уточнялось, что причиной выхода из строя единственной работающей внешней ЛЭП ЗАЭС — «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт — послужила «неисправность внутренних линий электроснабжения станции».

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