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04:09, 6 июля 2026Мир

Мэр поссорился с владельцем прогулочного судна и погиб

Figaro: Мэр коммуны Локмарья погиб при конфликте с владельцем прогулочного судна
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Мэр французской коммуны Локмарья, расположенной на северо-западе страны, скончался после конфликта с владельцем прогулочного катера. Об этом пишет газета Figaro, ссылаясь на источник.

По данным издания, Доминик Русло погиб в субботу вечером. Незадолго до этого у него произошла ссора с мужчиной, которому принадлежит прогулочное судно, находившееся в порту Ле-Пале.

Что именно стало причиной столкновения интересов, пока не уточняется. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Ранее он уже привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

В июне 2026 года стало известно о смерти вдовы бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт. По данным СМИ, она ушла из жизни в окружении своих близких.

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