Раскрыты возможности ВС России после взятия под контроль Константиновки

Командир Агалу: Взятие под контроль Константиновки открывает ВС России путь на Краматорск

Взятие под контроль Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь подразделениям Вооруженных сил (ВС) России на Краматорск и Славянск. Об этом ТАСС сообщил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.

По его словам, взятие города под контроль даст военным возможность начать движение на Краматорск и быстрее уничтожить противника.

«Оно открывает нам дорогу, самое главное — Краматорск. Славянск справа будет у нас, получается, восточный», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.