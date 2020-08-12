Актер Михаил Ефремов пропал из Боткинской больницы, в которую его поместили после потери сознания в суде по делу о смертельном ДТП. Артист не числится в базе данных медучреждения, сообщает ТАСС в среду, 12 августа.

«Данного пациента у нас нет», — заявил журналистам оператор контактного центра больницы.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного Ефремова оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Ефремову стало плохо в машине судебных приставов по пути в суд. Его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него инсульт.