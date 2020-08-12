Суд по делу Ефремова снова перенесли

Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова перенесли на 18 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда в среду, 12 августа.

Рассмотрение дела должно было изначально состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо в машине судебных приставов по пути в суд. Из здания Пресненского суда актер попал в Боткинскую больницу, тогда же заседание перенесли на 12-е число.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, состояние актера, который продолжает находиться в больнице, оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.