Охлобыстин заявил о желании «загипнотизированного» Ефремова оказаться в тюрьме

Актер Иван Охлобыстин посчитал, что тюрьма «не принесет пользы» артисту Михаилу Ефремову, однако тот хочет в ней оказаться из-за «синдрома Раскольникова». Об этом он заявил в интервью «Известиям», опубликованном в среду, 12 августа.

Охлобыстин добавил, что Ефремов отказался признать вину, поскольку «будто загипнотизирован» и слушает адвоката. «Миша уверен, что его осудят, с этим согласен и хочет наказания», — предположил он.

Актер предложил посадить Ефремова под домашний арест на десять лет, разрешив актеру при этом выступать в театре. «Наказать надо. Одеть на него браслет на десять лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно», — заявил Охлобыстин. По его словам, в смертельной аварии с участием Ефремова «частично виноваты все, кто его подпаивал».

11 августа Ефремов попал в реанимацию Боткинской больницы в Москве, куда его увезли на скорой помощи из Пресненского суда.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.