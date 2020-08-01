Охлобыстин рассказал о давлении адвоката на Ефремова

Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает на него сильное давление. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет», — рассказал Охлобыстин, дочери которого Ефремов приходится крестным отцом.

По словам актера, Ефремов казнит себя за смертельное ДТП и даже не пытается отрицать вину. По мнению Охлобыстина, тот хочет в тюрьму, потому что у него синдром Раскольникова.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до 9 августа.