Адвокат рассказал о похрюкивающем в суде Ефремове

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал о поведении актера в суде. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает РИА Новости.

«Сидел, похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека», — отметил юрист Александр Добровинский. По его словам, артист пребывал в сонном состоянии во время заседания.

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В среду, 29 июля, должно было состояться предварительное слушание по делу актера. Адвокаты Ефремова не явились в суд, поэтому слушание было перенесено на 30 июля. Гражданская жена водителя Сергея Захарова, который погиб в устроенной Ефремовым аварии, Ирина Стерхова рассказала, что хотела бы посмотреть артисту в глаза и посоветовать ему поменьше пить.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.