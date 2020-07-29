Раскрыты миллионные гонорары Ефремова

Раскрыты миллионные гонорары актера Михаила Ефремова в театре «Современник». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что c 2016 года учреждение заключило с артистом 11 контрактов. Поскольку он не состоял в труппе, его участие проводили через «Госуслуги». Закупки проводились у единственного поставщика, что подразумевало отсутствие конкуренции.

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Минимальная сумма контракта с Ефремовым составляла 900 тысяч рублей. Максимальный гонорар доходил до 7,7 миллиона рублей. Уточняется, что за каждый спектакль в Москве и Подмосковье артист получал 100 тысяч рублей, а во время гастролей по стране — 200 тысяч рублей. За четыре года актер заработал в театре 32,3 миллиона рублей.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.