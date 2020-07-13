Опубликовано видео медосвидетельствования Ефремова после смертельного ДТП

Опубликовано видео медосвидетельствования актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Ролик, который показали в эфире программы «60 минут», был опубликован в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

В нем можно увидеть, как артист сидит за столом в кабинете, а перед ним лежит прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. Внезапно актер показывает средний палец. При этом непонятно, к кому обращен неприличный жест — к медикам или сотрудникам полиции.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Сообщалось, что во время аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее появилась информация о том, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.

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