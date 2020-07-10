Семья Ефремова приготовилась к худшему

Подруга российского актера Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что семья артиста приготовилась к худшему. Об этом она заявила в интервью StarHit.

На вопрос о том, «потянет» ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.

Она также напомнила, что старшей дочери 16 лет и она сможет помогать матери. «Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей», — сказала Беркович.

Подруга актера добавила, что Ефремов «небогатый» человек, и все заработанное, по ее словам, он тратит на других. «Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было», — заметила она.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы. Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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