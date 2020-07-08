Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении. Об этом он рассказал RT.

По его словам, стороне защиты удалось собрать достаточно доказательств о невиновности актера за 20 дней после аварии. «Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения. Я адвокат, я знаю, в каких обстоятельствах как надо действовать», — заявил Пашаев.

Ранее защитник поделился, что настроился на оправдательный приговор Ефремову. Он пояснил, что в его практике были аналогичные дела, которые закончились освобождением.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы. Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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