Адвокат рассказал о новой линии защиты Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о новой линии защиты своего подопечного в эфире программы «60 минут», опубликованной на YouTube-канале «Россия 24».

Пашаев заявил, что Ефремов не помнит сам момент ДТП, а все рассказы о происшествии касаются того, что было после происшествия. «Все рассказывают, что приехали сотрудники ДПС. Когда они приехали? После ДТП», — подчеркнул он. При этом адвокат отметил, что актер признает свою вину, так как его машина присутствовала в ДТП и по вине этой машины погиб человек.

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Однако Пашаев напомнил, что есть моменты, которые не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой.

Адвокат подтвердил, что Ефремов до и после происшествия находился в машине, однако отвечать на вопрос, был ли актер за рулем, отказался. «Следствием и судом устанавливается кто совершил конкретное деяние. Может там десять человек находилось, может быть один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», — заключил он.

Ранее в пятницу стало известно, что Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже Эльман Пашаев опроверг эту информацию.

Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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