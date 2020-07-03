Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину. Об этом рассказал «Москве 24» его адвокат Эльман Пашаев.

По словам защитника, актер данное преступление не совершал, а его фразу о готовности «платить» он объяснил тем, что в ДТП участвовал автомобиль Ефремова. Более подробные объяснение адвокат давать пока отказался.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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