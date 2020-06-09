Ефремов признал вину фразой «Куда я денусь?»

Полиция распространила кадры допроса актера Михаила Ефремова до суда.

На видео у артиста спрашивают, помнит ли он, что произошло вечером 8 июня. Ефремов ответил утвердительно, назвав автокатастрофу «чудовищной».

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Артист признал себя виновным в ДТП, заявив, что ему некуда деваться.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

В крови Ефремова помимо высокого содержания алкоголя нашли следы кокаина и каннабиноидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков — остаточные.

Вечером 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

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