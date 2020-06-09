Ефремов признал вину фразой «Куда я денусь?»

Полиция распространила кадры допроса актера Михаила Ефремова до суда.
На видео у артиста спрашивают, помнит ли он, что произошло вечером 8 июня. Ефремов ответил утвердительно, назвав автокатастрофу «чудовищной».
Артист признал себя виновным в ДТП, заявив, что ему некуда деваться.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.
В крови Ефремова помимо высокого содержания алкоголя нашли следы кокаина и каннабиноидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков — остаточные.
Вечером 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.