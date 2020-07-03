Адвокат семьи Захарова высказался о непризнании Ефремовым вины в аварии

Представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова адвокат Александр Добровинский высказался о непризнании Михаилом Ефремовым вины. Его слова передает издание «Подъем» в пятницу, 3 июля.

«Наверное, автомобилем управляли сверхчеловеческие силы. Люди говорят то, что они хотят говорить», — отметил Добровинский, предположив, что защита Ефремова выбрала «тактику», и что «мы что-нибудь еще услышим интересное».

Адвокат подчеркнул, что, согласно экспертизе, автомобиль Ефремова перед ДТП находился «в великолепном состоянии». «Поэтому я и говорю, что в нем, очевидно, нечистая сила, которая управляла автомобилем. А господин Ефремов, наверное, по этой версии, находился на заднем сидении», — добавил он.

В комментарии изданию Baza Добровинский также предположил, что автомобилем артиста управляли марсиане.

Ранее в пятницу адвокат Ефремова Эльман Пашаев объявил, что актер отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. По словам защитника, Ефремов данное преступление не совершал, отказавшись давать подробные объяснения.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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