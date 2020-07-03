Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в суде, признался в сокрытии информации от клиента. Его слова передает Starhit.

«Я ничего ему не говорю и рекомендую не смотреть новости. Он и так мучается, что человек погиб, а тут еще его родственники шоу устроили», — объяснил Пашаев. Он добавил, что ему придется ввести Ефремова в курс дела при встрече со следователем.

Адвокат отметил, что Ефремов в настоящее время «неразговорчивый»: «Состояние подавленное, ему тяжело».

2 июля Пашаев заявил, что в семье водителя Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Ефремовым, идет борьба за деньги. Он подчеркнул, что актер «до сих пор не знает, что творят родственники погибшего».

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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