Адвокат Ефремова объяснил непризнание актером вины в аварии

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил непризнание актером вины в смертельной аварии в центре Москвы. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 3 июля.

«С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», — сказал Пашаев.

Более подробное объяснение приводит Telegram-канал Life Shot: «Ефремов никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. Если он хотел помочь пострадавшей стороне, то это значит, что с участием его автомобиля было совершено ДТП с летальным исходом. Он поэтому хотел помочь пострадавшей стороне, а пострадавшая сторона на этом сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу».

Пашаев подчеркнул, что прекратил общение со стороной обвинения, поняв, что вести переговоры бесполезно. «А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч получит, а даже 100 рублей не получит», — добавил он.

Адвокат отказался уточнить подробности позиции защиты, сказав, что «не может раскрывать определенный момент». «Он же все равно был в машине, это его машина. Он был выпившим», — отметил Пашаев.

Ранее в пятницу стало известно, что Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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