Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.

Пашаев предположил, что по решению суда сумма компенсации составит до 1,5 миллионов рублей. «Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — заявил он. По словам адвоката, актер был готов дать родственникам Захарова значительно большую сумму.

Ранее сообщалось, что Ефремов испытывает финансовые трудности после ДТП. По этой причине он якобы выставил на продажу дом в Латвии. Позже Пашаев опроверг эту информацию.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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