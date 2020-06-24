Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности. По этой причине он выставил на продажу дом в Латвии, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что речь идет об одном из двух особняков близ Юрмалы, который артист намерен продать за 50 миллионов рублей. В настоящий момент за коттеджами присматривают их бывшие владельцы, которые получают от артиста деньги за ведение хозяйства на участках.

Часть вырученных денег планируется потратить на выплату компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. На оставшуюся сумму будут жить жена и дети актера, если он сядет в тюрьму.

Все имущество Ефремова оценивается в 500 миллионов рублей, отмечает издание.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер еще не отошел от шока после ДТП. Он плохо спит и похудел на шесть килограммов. По его словам, артист пообещал, что больше никогда не будет пить спиртное и садиться за руль.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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