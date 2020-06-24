Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. В обращении организация попросила представителей сторон, а также юристов, не имеющих отношения к уголовному делу, воздерживаться от публичных высказываний, пишет «Коммерсантъ».

В ФПА обратили внимание на то, что Пашаев и Добровинский активно выступают в средствах массовой информации в связи с происшествием. «При этом они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы», — отмечают юристы.

Такое поведение адвокатов нехарактерно для членов профессионального сообщества, «заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия», сказано в обращении.

«Высказывания некоторых адвокатов в связи с резонансными расследованиями зачастую в гораздо большей степени подчиняются требованиям пиара, нежели правилам адвокатской этики, что, безусловно, недопустимо. Мы ведь не хотим, чтобы, к примеру, врач, к которому человек обратился с деликатной проблемой, вечером рассказывал об этом на телешоу», — заявил вице-президент ФПА Михаил Толчеев.

Пашаев и Добровинский поддержали заявление совета ФПА, назвав его «своевременным и оправданным». Защитник Ефремова отметил, что он лишь отвечает на звонки журналистов, при этом говорит «коротко и исключительно по существу дела». «Мои комментарии преследуют одну цель — показать, что вокруг этого дела много неправды и я ее выявляю», — сказал он. Добровинский в свою очередь подчеркнул, что все его заявление согласованы с его доверителями, поэтому нарушений этики в его поведении нет.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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