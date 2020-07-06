В Москве совершившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает ТАСС
По данным агентства, обвинение актеру в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы предъявлено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
4 июля сообщалось, что актер Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за проблем со здоровьем