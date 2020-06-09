В крови Ефремова обнаружили наркотики

В крови и моче актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, обнаружили наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал 112 во вторник, 9 июня.

Уточняется, что в анализах нашли следы кокаина и каннабиноидов. Следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста.

Ранее стало известно, что экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова. В выдыхаемом воздухе было обнаружено 1,05 миллиграмм на литр алкоголя, то есть 2,1 промилле. Допустимая норма составляет 0,16 промилле.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.

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