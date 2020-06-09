Ефремова увезли на допрос

Сотрудники московской полиции увезли актера Михаила Ефремова на допрос, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Судя по видео, которое публикует издание Baza, Ефремов, одетый в черную кофту с капюшоном, самостоятельно сел в служебный автомобиль.

В последние часы артист, устроивший вечером 8 июня смертельное ДТП в районе Смоленской площади, находился в своей квартире в Казарменном переулке в центре столицы. За это время к нему приехало несколько бригад скорой, появлялась информация о его обмороке и ухудшившемся состоянии, также сообщалось, что медики заходили в подъезд с носилками и смирительной рубашкой, однако актера так и не госпитализировали.

Полицейские пришли к Ефремову днем 9 июня после того, как он не явился на допрос к следователю, назначенный на 11:00. Артист находится под подпиской о невыезде. По данным Telegram-канала 112, в его квартире проведут обыск.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.

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