Актер Михаил Ефремов упал в обморок. Об этом заявили его родственники, передает Telegram-канал 112 во вторник, 9 июня.

Отмечается, что супруга артиста якобы отказала бригаде скорой помощи в осмотре пациента. Когда медики приехали на вызов, Ефремов находился в сознании. Ему вызвали психиатрическую бригаду скорую помощи.

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Также уточняется, что родственники артиста заявили о его тяжелом состоянии и попросили о срочной госпитализации. Медики заявили, что угрозы его жизни нет.

Ранее во вторник сообщалось, что актер пожаловался на плохое самочувствие и отказался выходить из квартиры к сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим за ним.

Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери. Актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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