Признание Ефремовым вины в смертельной аварии опровергли

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что актер признал вину в пьяном ДТП, повлекшем смерть человека. Его слова передает телеканал «360» сообщает в своем Telegram во вторник, 9 июня.

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Яловицкий отметил, что ни один из адвокатов Ефремова не делал подобных заявлений. «Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи расследованию, мы делаем», — подчеркнул он.

Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на неназванного адвоката сообщило о том, что Ефремов признал себя виновным в аварии. Сообщалось также, что актер с начала 2020 года десять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Авария произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Мужчина позже скончался от кровопотери. Сам артист практически не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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