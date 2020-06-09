Ефремов признал себя виновным в аварии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после ДТП признал себя виновным. Об этом адвокат актера сообщил РИА Новости во вторник, 9 июня.

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Ранее во вторник источник в правоохранительных органах заявил, что следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения Ефремову с подписки о невыезде на домашний арест. Уголовное дело в отношении артиста переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти второго участника ДТП в центре Москвы водителя Сергея Захарова. Актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы за вождение в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сообщалось также, что Ефремов с начала 2020 года десять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Авария произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Сам артист практически не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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