Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 16 июля 2026Бывший СССР

Российские военные подобрались к окрестностям Славянска

Российские военные подобрались к окрестностям Славянска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России, которые работают в Красном Лимане, уже наносят удары по позициям украинских военнослужащих в Славянске. Об этом сообщил боец с позывным Гагарин, его цитирует РИА Новости.

«Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», — рассказал он.

Гагарин также подчеркнул, что сейчас российские военнослужащие прикладывают усилия, чтобы сковывать движение подразделений Вооруженных сил Украины и минировать дороги.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что ВС России вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии с Россией
    Оператора телесуфлера Трампа обвинили в незаконном обогащении на ставках
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи лета
    На Украине пришли в шок из-за статистики обменов телами погибших
    Новый кроссовер Lada прошел обязательные государственные краш-тесты
    Захарова заявила о распределении ЕС заказов в интересах ВСУ
    Соловьев счел неизбежной большую войну в Европе
    В Польше открылась выставка о похищенном у России золоте
    На Украине возобновились митинги против отставки министра обороны Федорова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok